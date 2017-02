Gerolstein: 78-jährige Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall

Gerolstein. Am Dienstagmittag, 31. Januar, wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Um 12.13 Uhr wollte der 24-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus einer Sackgasse hinter einem Schnellimbiss rückwärts in Richtung Brunnenstraße fahren. Dabei erfasste er aus bisher unbekanntem Grund eine 78-jährige Fußgängerin. Sie erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Eventuell wurde der Verkehrsunfall durch andere Passanten oder Fahrzeugführer beobachtet. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Gerolstein, 06591/95260.