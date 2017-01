Bickendorf: Beim Einfahren auf Rastplatz zu schnell unterwegs

Bickendorf. Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Pkws bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (6. Dezember) auf der A60 in Höhe des Rastplatzes Ost zu. In Richtung Trier fahrend, wollte der Mann von der Autobahn auf den Rastplatz Ost einfahren, war aber offenkundig zu schnell unterwegs, dies unfallfrei zu erledigen. Er geriet auf den Grünstreifen und schleuderte unter den Auflieger eines dort parkenden LKWs. Nach notärztlicher Sofortbehandlung wurde der Unfallfahrer ins Krankenhaus Bitburg transportiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren Feuerscheid und Prüm, das DRK Badem, der Rettungshubschrauber Christoph10, die Polizei Prüm und die Autobahnmeisterei.