Heilenbach/A60: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Heilenbach. Am Montag ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der A 60 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vermutlich drei Personen schwer verletzt wurden. Die Unfallstelle befindet sich in Fahrtrichtung Belgien zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Waxweiler in Höhe Heilenbach, ca. 4 Kilometer hinter der Nimstalbrücke. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Fahrzeug auf ein Dienstfahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren sein. Derzeit ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bitburg und Waxweiler in Richtung Belgien gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Neben Käften der Feuerwehr, des DRK und der Polizei ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz.