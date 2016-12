Trier: Nach vermeintlichen Schüssen verdächtige Person gefasst

Trier. Der Mann, der heute für einen Großeinsatz der Polizei in Trier gesorgt hat, ist gefasst. Aufgrund der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen und der Mithilfe aufmerksamer Bürger konnte der Verdächtige in einem Elektromarkt im Alleencenter Ostallee festgenommen werden. Die verständigten Fahndungskräfte der Polizei konnten den Mann bei günstiger Gelegenheit ansprechen und unmittelbar festnehmen. Eine Gefährdung Unbeteiligter konnten die eingesetzten Polizeibeamten ausschließen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Festgenommenen um dieselbe Person handelte, nach der die Polizei im Rahmen des Sondereinsatzes im Zusammenhang mit den vermeintlichen Schüssen in einem Trierer Parkhaus fahndete. Es handelt sich um einen 30-Jährigen Mann aus dem Raum Trier. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den gesamten Geschehnissen des heutigen Tages dauern zurzeit an. Bei der Person konnte eine Waffe sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Trier prüft am morgigen Tag, ob der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt wird. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen: Telefon 0651 / 9779-3200 oder -2290.