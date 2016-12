Trier: Verdacht der Schussabgabe in der Innenstadt

Trier. Knallgeräusche, die den Verdacht einer Schussabgabe nahelegen, lösen Großeinsatz der Polizei aus. Um 10.11 Uhr melden Zeugen eine angebliche Schussabgabe im Kaufhaus-Parkhaus in der Nähe des Margaretengässchens. In diesem Zusammenhang sei eine südländisch aussehende Person, ca. 35 Jahre alt mit einer Art Arbeitshose bekleidet und unter Mitführung eines braunen Rucksacks geflüchtet. Der Flüchtende habe erkennbar eine nicht näher beschriebene Schusswaffe im Hosenbund getragen. Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen keinerlei Hinweise auf verletzte Personen vor. Die Polizei hat einen Sondereinsatz zur Klärung des Sachverhaltes ausgelöst und ist mit zahlreichen Kräften vor Ort und in der Fahndung.

Nach der vermeintlichen Schussabgabe ist ein Mann flüchtig, der als auffallend groß beschrieben wird (185 cm oder größer), ein markant drahtiges Gesicht hat und einen sogenannte "Undercut-Frisur" (seitlich kurz - oben länger) trägt. Er hat schwarzes Haar. Sein Alter wird auf Mitte 30 geschätzt. Er ist mit einer khakifarbenen Hose, einem blaugrauen Shirt mit auffallendem "Adidas-Schriftzug" und auffallend roten Schuhen bekleidet ist. Er führte einen mittelgroßen braunen Rucksack mit sich. Zunächst soll er in Richtung der Porta Nigra geflüchtet sein. Der Mann soll bewaffnet sein. Daher rät die Polizei zu äußerster Vorsicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen: Telefon 0651 / 9779-3200