Stadtkyll: Folgenreicher Wildunfall mit Schwerverletzten

Fotos: Polizei

Stadtkyll. Am Samstag (10. Dezember) wurde die Rettungsleitstelle gegen 13:25 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der B51 zwischen Stadtkyll und Schönfeld in Fahrtrichtung Olzheim informiert. Vor Ort wurde durch Polizeibeamte der Polizei Prüm ermittelt, dass es sich um einen “Wildunfall“ handelte, an dem ein Fahrzeug beteiligt war. Die beiden Insassen des Fahrzeugs aus dem Raum Stadtkyll befuhren die B51 hinter einem Rettungswagen her, wobei man einen Familienangehörigen beim Transport in ein naheliegendes Krankenhaus begleitete. Kurz vor der Baustelle der im Bau befindlichen Wildbrücke kam es dann zu dem nicht alltäglichen und tragischen Wildunfall. Mehrere Hirschkühe (Rotwild) querten plötzlich die Fahrbahn der Fahrzeuge, wobei eine Hirschkuh vom PKW der Verunfallten erfasst und in die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der Aufprall war so heftig, dass der Körper des. Hirsches in die Fahrgastzelle eindrang. Der 41-jährige Fahrzeugführer kam mit leichteren Verletzungen davon, seine 40-jährige Beifahrerin hingegen erlitt nach ersten Feststellungen lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen und die schwer verletzte Beifahrerin mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, fand zum Unfallzeitpunkt im Umfeld der Unfallstelle eine Treibjagd statt. Ob die Wildtiere durch die Treibjagd aufgeschreckt wurden, bleibt noch zu klären. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen mit dem Einsatz des Rettungshubschraubers musste die B51 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Obere Kyll das DRK und ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.