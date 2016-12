LKA Rheinland-Pfalz: Gefälschte Mails im Umlauf

Mainz. Aktuell verschicken Cyberkriminelle massenhaft gefälschte E-Mails unter dem Namen der Polizei Köln an Bürger. Diesen wird ein Betrug auf verschiedenen Handelsplattformen wie Amazon, eBay etc. vorgeworfen. Im Anhang der E-Mail befindet sich angeblich eine Kopie der vorliegenden Ermittlungsakte in Form einer Word-Datei. Der Inhalt der Mail ist frei erfunden. Die Word-Datei beinhaltet Schadsoftware, die unter anderem ein Ausspähen des betroffenen Rechners ermöglicht. Öffnen Sie keinesfalls eine solche Mail oder deren Anhang! Löschen Sie diese E-Mail umgehend.