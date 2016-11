“Klassenfahrt mit Zwangspause“

Foto: Polizei

Büdesheim. Am Mittwoch (30.November) informierte ein luxemburgischer Busfahrer die Polizei Prüm gegen 10:05 Uhr darüber, dass er sich auf der K172 zwischen Büdesheim und Schwirzheim festgefahren hätte. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie vor Ort feststellen mussten, dass der luxemburgische Doppeldeckerbus die K172 verbotswidrig befahren hatte und nun in einer scharfen “Haarnadelkurve“ derart aufsetzte, dass er feststeckte und die gesamte Straße blockierte. Die K172 ist für derartige Fahrzeuge nicht zu befahren und durch entsprechende Verkehrszeichen gesperrt. Offenbar wurde der Busfahrer durch sein Navi wegen derzeitiger Sperrung der B51 in Richtung Köln über diese nicht geeignete Ausweichrute geführt. Infolge der klirrenden Frosttemperaturen mussten zur Bergung des Busses insgesamt 55 jugendliche Schüler mit 3 Begleitpersonen durch das DRK “evakuiert“ werden. Sie fanden zur Dauer der Bergungsarbeiten Unterschlupf im DRK Bereitschaftsheim in Prüm, wo ihnen durch den Org. Leiter Oswald Benzel warmer Tee zum Aufwärmen gereicht wurde. Weiter befanden sich im Einsatz die SM Gerolstein zur Absperrung der Strecke sowie die Polizei Prüm. Die Schulklasse aus Luxemburg befand sich auf einer Klassenfahrt nach Köln und konnte nach Bergung des Busses durch das ortsansässige “Truck Center Backes“ ihren Ausflug fortsetzen.