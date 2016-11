Welchenhausen: Unbekannte schießen auf Baumaschinen

Welchenhausen. Unbekannte Täter verursachten in der Nacht vom 29.11.2016 auf den 30.11.2016 in Welchenhausen (Gemeinde Lützkampen) einen erheblichen Sachschaden an Baumaschinen, die in der Dorfstraße, sowie in der Kapellenstraße der Ortschaft abgestellt waren. Nach bisherigen Ermittlungen schossen die Täter mittels einer Luftdruckwaffe mehrfach etwa 3 mm große, metallene Rundgeschosse auf die Scheiben der Baumaschinen, sodass diese zersplitterten. Es wird angenommen, dass die Täter aus einem PKW heraus die Geschosse abfeuerten. Wer hat in dem o.g. Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, die zur Feststellung der Täter führten? Hinweise bitte an die Polizei Prüm.