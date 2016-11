Polizei nimmt Einbrecherbande in Prüm fest

Symbolfoto

Prüm-Dausfeld; Region Westeifel. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten durch die Polizeiinspektionen Bitburg, Prüm und Daun sowie die Kriminalinspektion Wittlich, mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften, am Montagabend (21.November) insgesamt fünf Tatverdächtige auf "frischer Tat" festgenommen werden. Die Täter drangen gewaltsam in den Baufachmarkt Profi Müller in Prüm-Dausfeld ein. Eine Vielzahl von hochwertigen Elektrowerkzeugen wurde vor dem Markt zum Abtransport bereitgelegt. Während dem Verladen der Beute in die bereitgestellten Fahrzeuge erfolgte der Zugriff durch Spezialkräfte. Von denen vor Ort befindlichen sechs Tatverdächtigen gelangt es einem der Täter zu fliehen. Zur Orientierung nachgeführter Polizeibeamter wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen zwei Signalschüsse abgegeben. Noch in der Nacht und am frühen Morgen wurden die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden die fünf Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete für alle Untersuchungshaft an. Es erfolgte anschließend die Einlieferung in verschiedene Justizvollzugsanstalten des Landes. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen im Raum Prüm führten letztlich dazu, dass sich dieser am frühen Abend des 22. November bei der Polizei in Prüm stellte. Auch gegen diesen wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Tätergruppierung steht im Verdacht neben dem aktuellen Einbruch für eine Vielzahl von Einbrüchen verantwortlich zu sein. Seit Januar des Jahres 2016 kam es im gesamten Bereich der Westeifel immer wieder zu Einbruchdiebstählen in Kindergärten, Schulen und Gewerbebetriebe. Aufgrund von gleichartigen Vorgehensweisen und nach Auswertung gesicherter Spuren sowie weiterer Ermittlungen ergab sich ein Tatzusammenhang und letztlich einen Tatverdacht gegen den jetzt festgenommenen Personenkreis. Die Tatverdächtigen stammen aus Prüm und der Umgebung und sind zwischen 17 und 23 Jahre alt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.