13-jähriges Mädchen vermisst

Trier/Schweich. Die Polizei Schweich sucht ein 13-jähriges Mädchen, das seit Donnerstag, 27. Oktober, vermisst wird. Bisherige intensive Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Nun wendet sich die Polizei an die Bevölkerung und bittet um Hilfe. Sarina Funda lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Trier-Saarburg. Seit letzter Woche Donnerstag wird sie dort vermisst. Trotz bisher intensiv durchgeführter Ermittlungen der Polizei konnten die Beamten den Aufenthaltsort des Mädchens nicht feststellen. Darum bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Bekannt ist, dass Sarina sich des Öfteren auch über mehrere Tage im Obdachlosenmilieu in Trier aufgehalten hat. Sarina ist etwa 1,55 Meter groß und schlank. Sie hat schwarz gefärbte, schulterlange Haare; ihre rechte Kopfhälfte ist rasiert. Bekleidet war sie mit einer sog. College Jacke. Wer hat Sarina gesehen? Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Trier - Telefon: 0651/9779-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Das Foto zeigt Sarina Funda mit damals noch blonden Haaren.