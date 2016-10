Sieben neue Funkstreifenwagen für die Trierer Polizei

Trier. Sieben der von Innenminister Roger Lewentz gestern in Mainz vorgestellten neuen Funkstreifenwagen der Marke Audi A4 werden schon bald im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier unterwegs sein. Das Land beschafft die Fahrzeuge, die auf neustem technischen Stand den Erfordernissen moderner Polizeiarbeit entsprechen, zentral. Die Übergabe der Fahrzeuge für die Dienststellen des PP Trier erfolgte bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr. Hier bekommen sie den letzten Schliff, um in den nächsten Tagen mit "auf Streife" zu fahren. Gemeinsam mit gut ausgebildeten Polizeibeamtinnen und -beamten sorgen sie für Sicherheit in der Region. Das Foto zeigt zwei Polizeibeamte bei der Übernahme der Fzge in Wittlich-Wengerohr.