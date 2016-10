Brandstiftung im Jugendamt - Belohnung für Hinweise

Trier. In der Nacht vom 20. - 21. Oktober 2016 kam es zu einer Brandstiftung in den Räumlichkeiten des Jugendamtes der Stadt Trier. Neben hinterlassenen Farbschmierereien an den Wänden haben der oder die unbekannten Täter sogenannte "Clients" mitgenommen, mit denen die Mitarbeiter sich am zentralen Server anmelden können. Drei dieser Clients wurden nunmehr, verpackt in einer Tasche, in der Nähe des Alleencenters Ostallee, im rückwärtigen Bereich des Parkhauses aufgefunden. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten mehrere vielversprechende Spuren gesichert werden, deren Auswertung derzeit auf Hochtouren läuft. Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zu der im Bild erkennbaren Tasche und / oder deren Inhalt machen? Ist beobachtet worden, wie diese im Bereich des Alleencenters abgelegt bzw. mit sich geführt wurde? Sind weitere, noch im Umlauf befindliche Clients, gesehen worden?" Zur Mitteilung sachdienlicher Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, wurde zusätzlich ein Vertrauenstelefon geschaltet, das unter der Tel.-Nr. 0152 / 28854968 zu erreichen ist. Zudem werden Hinweise unter den Telefonnummern 0651/9779 - 2290 oder- 2216 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat eine Belohnung von 2.000 EUR ausgelobt. Das Fotos zeigt einen der Clienten!