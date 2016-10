Pronsfeld: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer und einen Schwerstverletzten

Pronsfeld. Ein Todesopfer und einen Schwerstverletzten forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Oktober) auf der B410 in der Ortslage von Pronsfeld. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren zwei junge Männer die Bundesstraße aus Richtung Lünebach kommend in Richtung Pronsfeld. Kurz vor dem Ortseingang von Pronsfeld geriet der Pkw dann aus bisher nicht geklärter Ursache ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und zunächst lebensgefährlich verletzt. Der Beifahrer verstarb nach einer Notoperation in einem Trierer Krankenhaus. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Prüm, Niederprüm, Pronsfeld und Lünebach, zwei Notärzte, der DRK-Orgaleiter und die Polizei Prüm. Zur genauen Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Trier ein Sachverständigengutachten an. Die B410 wurde bis in den Sonntag vollgesperrt.