Bitburg: Gasgeruch in der Fußgängerzone – Suche nach der Ursache

Bitburg. Am Samstagmittag (22. Oktober) wurde in der Bitburger Fußgängerzone starker Gasgeruch unbekannten Ursprungs festgestellt. Geschäfte und Anwohner wurden daraufhin evakuiert. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, DRK, Polizei, Stadtwerke Trier und RWE kamen zum Einsatz, die Fußgängerzone zu sichern und nach der Ursache für den Gasgeruch zu suchen. Bisher konnten keine Feststellungen dazu getroffen werden.