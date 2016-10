Pronsfeld/B410: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Pronsfeld. Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend (6. Oktober) auf der B410 zwischen der Abfahrt Schloßheck und Pronsfeld. Aus Richtung Prüm kommend war ein mit zwei Personen besetzter Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug, bevor es in einiger Entfernung von der Bundesstraße zum Stillstand kam. Beide Insassen wurden dabei schwerverletzt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurden nach notärztlicher Sofortbehandlung mit dem Rettungshubschrauber Air Rescue 3 und einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren das DRK Prüm, die Feuerwehren Pronsfeld und Prüm, die Luftrettung aus Luxemburg und die Polizei Prüm.