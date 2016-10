Hallert: Großbrand auf Bauernhof im Schneifeldorf

Hallert. Erheblicher Gebäudeschaden und eine bislang unbekannte Zahl von verendeten Kälbern forderte der Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen am Montagnachmittag in Hallert bei Habscheid. Das Feuer war aus bisher unbekannten Gründen in einem Scheunenanbau, in dem Heu gelagert war, ausgebrochen. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehren aus der näheren Umgebung (Winterspelt, Bleialf, Habscheid und weitere), aus Prüm und Kyllburg sowie dem benachbarten belgischen St. Vith gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile des großen Gehöftes zu verhindern. Landwirte halfen, mit großen Güllewagen dringend benötigtes Löschwasser herbeizuschaffen. Ein Großteil der Tiere blieb von dem Feuer verschont, Menschen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Neben den Feuerwehren waren das DRK Winterspelt und die Polizei Prüm im Einsatz.