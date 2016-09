Polizei Prüm fasst mutmaßlichen Einmietebetrüger

Symbolfoto

Krautscheid. Am Montag, 26. September, informierte eine Hotelbesitzerin aus Krautscheid die Polizei in Prüm über eine verdächtige Person, auf die eine Warnmeldung der Tourist-Info Arzfeld aufmerksam machte. Demnach sollte sich der Mann in Hotels oder Gaststätten einmieten und verschwinden, ohne die Rechnung zu begleichen. In Neuerbug/Eifel sei bereits ein solcher Vorfall bekannt geworden. Eine Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Prüm vor Ort ergab, dass der Tatverdächtige bereits einschlägig in Erscheinung getreten war. Da mehrere Staatsanwaltschaften ihn suchten und er noch eine Haftstrafe zu verbüßen hatte, nahmen die Polizeibeamten ihn fest. Die Ermittlung hinsichtlich möglicher weiterer Straftaten dauern an. Die Polizei in Prüm bedankt sich bei den aufmerksamen Mitbürgern - nur durch deren Hinweise ist es gelungen, den Tatverdächtigen festzunehmen und weitere Straftaten zu verhindern.