Polizei ermittelt nach dem Fund menschlicher Überreste

Trier. Am Freitagvormittag, 16. September, fanden Zeugen im Rahmen von Entrümpelungsarbeiten die sterblichen Überreste eines Menschen in einem Wohngebäude in Trier-Nord und verständigten die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Sowohl die Identität der toten Person als auch die Todesumstände sind noch völlig unklar. Zur Klärung wurden das Gerichtsmedizinische Institut in Mainz sowie das Landekriminalamt Rheinland-Pfalz in die Ermittlungen einbezogen.