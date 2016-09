Toter Fahrradfahrer auf Autobahn in Luxemburg gefunden

Trier/Potaschberg/Luxemburg. Auf dem CR142 zwischen Flaxweiler und Potaschberg ist ein Fahrradfahrer im Strassengraben tot aufgefunden worden. Der Mann, 39 Jahre alt, wohnhaft in Wecker, fuhr gegen 20.45 Uhr in Beyern Richtung Potaschberg los. Er fuhr regelmässig dieselbe Strecke. Gegen 01.00 Uhr wurde er von seiner Familie als vermisst gemeldet nachdem er nicht zuhause eintraf. Er konnte gegen 3.30 Uhr tot von der Polizei aufgefunden werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes der Polizei an. Eine Autopsie des toten Fahrradfahrers wurde beantragt. Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizei Grevenmacher/Lux (Tel.: 00352/4997-7500) weitergeben. Die Strecke CR142 wurde zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt.