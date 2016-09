Rommersheim: Brand an Wohngebäude in der Hauptstraße

Rommersheim. Glimpflich verlief der Brand an einem Wohngebäude am Donnerstagnachmittag (15. September) in der Hauptstraße von Rommersheim. Dank des schnellen Eingreifens der Wehren aus Rommersheim und Prüm gelang es, das augenscheinlich an der Außenisolierung im Balkonbereich einer Wohnung des Obergeschosses ausgebrochene Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Warum es dort brannte, ist bislang noch unklar. Der Sachschaden dürfte nicht unerheblich sein. Neben den Feuerwehren waren das DRK und die Polizei Prüm im Einsatz.