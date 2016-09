Privatperson mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs

Wittlich. Am Samstag, 10. September, teilten Zeugen der Polizei in Wittlich mit, dass am vorangegangenen Freitagabend, gegen 19:45 Uhr ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht und Signalhorn von Wittlich in Richtung Wengerohr und dort in die Bahnhofstraße geführt wurde. Die Verkehrsteilnehmer schafften, laut Angabe des Mitteilers, ordnungsgemäß "freie Bahn" für das vermeintliche Einsatzfahrzeug. Da die Wittlicher Polizei keinerlei Hinweise auf eine Sonder- oder Einsatzfahr und Nutzung von Sondersignalen und -rechten hatte, recherchierte sie in der Angelegenheit weiter. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei dem benutzten Fahrzeug nicht um ein Zivilfahrzeug der Polizei, sondern um das unbefugt "aufgerüstete" Fahrzeug einer Privatperson. Nach den Feststellungen der Polizei wurde der Verantwortliche zum sofortigen Ausbau der Zusatzscheinwerfer und des Signalhorns aufgefordert. Außerdem erwartet den Fahrer eine Anzeige wegen des Verdachts der Amtsanmaßung. Die Polizei in Wittlich sucht weitere Zeugen/Verkehrsteilnehmer, die das Fahrzeug am Freitag im "Einsatz" gesehen und möglicherweise auch "freie Bahn" geschafft haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wittlich unter 06571/926-0