Lützkampen: Ehepaar erlitt Verbrennungen durch unsachgemäßen Gebrauch von Brennspiritus

Lützkampen. Durch den unsachgemäßen Gebrauch von Brennspiritus erlitten am Samstagabend mehrere Personen in Lützkampen teils schwere Verbrennungen. Ein 76-jähriger Gastgeber wollte mit Hilfe von Brennspiritus eine selbst hergestellte Kerze entzünden. Durch die fehlerhafte Handhabung gerieten die Kleidungsstücke der Gäste dabei in Brand. Ein 57-jähriger Gast wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Aachen gebracht, dessen 52-jährige Ehefrau kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus Bitburg.