Euscheid: Vorfahrt missachtet - Autofahrer schwer verletzt

Foto: Polizei

Euscheid. Ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich befuhr mit einem Kombi die K 58 aus Richtung Masthorn kommend. An der Kreuzung L 15/K 58 beachtete er nicht die Vorfahrt eines 45-Jährigen aus dem Altkreis Prüm, der mit seinem Kombi die bevorrechtigte L 15 aus Richtung Oberüttfeld befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge so heftig zusammen, dass beide Kombis von der Straße in den Wald geschleudert wurden und jeweils auf der Seite zum Liegen kamen. Bei dem Unfall wurde der Verursacher leicht verletzt. Der Unfallgegner wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000 Euro.