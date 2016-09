Verfolgungsfahrt in Trier - Zeugen gesucht

Trier. In der Nacht zum Samstag, den 27.08., gegen 00:24 Uhr, ereignete sich im Stadtgebiet Trier eine Verfolgungsfahrt. Ein dunkler Golf GTI aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich fiel einer Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hindenburgstraße auf. Sie folgte dem PKW. In der Kahlenfelsstraße, an der Einmündung zum Paulusplatz gefährdete das flüchtige Fahrzeug eine Radfahrerin, die die Fahrbahn überqueren wollte und fuhr mit quietschenden Reifen weiter. Im Einmündungsbereich hielten sich zu dieser Zeit mehrere Personen auf, welche als Zeugen in Betracht kommen. Das flüchtige Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung der Autobahn A 602 fort. Am Moselufer wurde das Fahrzeug innerorts mit mehr als 120 km/h geführt. Auf der Autobahn dürfte das Fahrzeug mit mehr als 200 km/h geführt worden sein. Die Verfolgung durch das Zivilfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn wurde abgebrochen. Zeugen, insbesondere die Radfahrerin, die gefährdet wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Tel: 0651/9779 3200, zu melden.