Ellscheid: Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ellscheid. Am Mittwochnachmittag, 24. August, ereignete sich um 12.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 421 zwischen Mehren und Gillenfeld, Höhe Ellscheider Kreuzung, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde und wenige Stunden später verstarb. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein Kleintransporter die B 421 aus Gillenfeld kommend in Richtung Mehren. Der Motorradfahrer fuhr auf der L 66 in Richtung B 421. Als er nach links auf die B421 in Richtung Gillenfeld abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines Kleintransporters und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrer des Transporters wurde leicht-, der Motorrad schwerstverletzt und starb wenig später im Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.