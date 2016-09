Trier: Leiche im verbrannten Pkw aufgefunden

Kordel /Trier-Ehrang. In der Nacht zum Dienstag, 23. August, meldeten Zeugen gegen 01.50 Uhr einen brennenden Pkw auf der B 422 zwischen Kordel und Trier-Ehrang. Im Pkw fanden die eingesetzten Beamten eine Leiche. Die Ermittlungen dauern an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stand das Fahrzeug lichterloh in Flammen, als die Zeugen an der Örtlichkeit vorbei kamen. Sie verständigten sofort den Notruf. In dem völlig ausgebrannten Pkw fanden die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei eine Leiche. Zum jetzigen Zeitpunkt kann aufgrund der Verbrennungen nicht gesagt werden, ob es sich bei der toten Person um eine Frau oder einen Mann handelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Update

Polizei sucht Zeugen nach Leichenfund in Pkw

Kordel /Trier-Ehrang. Nach dem Brand eines Pkw in der vergangenen Nacht zwischen Kordel und Trier-Ehrang ermittelt die Polizei. Sie sucht Zeugen, die insbesondere zum Pkw und dem Brandort Hinweise geben können. Eingesetzte Kräfte der Feuerwehr und Polizei fanden in der vergangenen Nacht eine Leiche in einem Pkw, nachdem Zeugen über Notruf ein brennendes Fahrzeug gemeldet hatten. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Nach ersten Informationen der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier vom Amtsgericht Trier angeordneten Obduktion handelt es sich bei der Leiche um eine Frau. Die Identität ist bisher nicht zweifelsfrei geklärt. Der ausgebrannte Pkw, ein mattroter Mazda 323 älteren Modells, stand auf einem unmittelbar an der B 422 gelegenen Parkplatz zwischen Kordel und Trier-Ehrang. Die Polizei fragt nun: Ist jemandem am gestrigen Abend oder den Abenden / Nächten zuvor bereits ein solches Fahrzeug in der Parkbucht oder in der Nähe aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2290.