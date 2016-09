Vermisster aus Neuerburg lebend aufgefunden

Neuerburg. Der 79-jährige Mann, der seit Montagabend, 15. August, aus dem Seniorenheim Berghof in Neuerburg vermisst worden ist, wurde soeben in der Nähe des Sportplatzes in Ammeldingen lebend aufgefunden. Eine Zeugenaussage führte die Einsatzkräfte, die auch am heutigen Donnerstag wieder mit starken Kräften unterwegs waren, auf die Spur des 79-jährigen. Der Rettungsdienst ist unterwegs um den entkräfteten Mann zu versorgen.