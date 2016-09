Mutmaßlicher Einbrecher bedroht Polizeibeamte mit Schreckschusspistole

Bernkastel-Kues. Ein 40-jähriger Mann, der am Sonntagabend, 7. August, nach einem Einbruch auf frischer Tat in einem Wohnhaus in Bernkastel-Kues angetroffen wurde, bedrohte zwei Polizeibeamte mit einer Schreckschusspistole. Der Mann konnte überwältigt und festgenommen werden. In einem LKW, der offenbar von ihm benutzt worden und in der Nähe abgestellt war, fanden Ermittler weiteres Diebesgut. Als die Bewohner des Einfamilienhauses am Sonntagnachmittag kurz vor 18 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen worden war und verständigten die Polizei. Beamte durchsuchten das Haus und stellten fest, dass der bis dato unbekannte Täter eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Anwesens eingeworfen hatte und so in das Gebäude gelangt ist. Als Beamte der hinzugezogenen Kriminaldirektion Trier in den Keller des Hauses gingen, trafen sie dort auf den 40-Jährigen. Der hatte eine Schusswaffe in der Hand, die er auf einen Beamten richtete. Den Beamten gelang es jedoch, den Mann zu überwältigen und ihm die Waffe zu entreißen. Der 40-Jährige wurde festgenommen. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Schreckschusspistole handelte. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann in dem Haus mehrere Zimmer und Schränke durchsucht und einige Taschen mit Diebesgut, unter anderem Bargeld Schmuck und Elektrogeräte, gepackt und zum Abtransport bereitgestellt. In der Nähe des Tatortes stießen weitere Beamte auf einen rumänischen LKW. In dem offenstehenden Fahrzeug fanden sie Ausweispapiere des 40-Jährigen sowie Taschen mit Schmuck, Laptops, Handys, Uhren, Münzen und Bargeld. Diese Gegenstände stammen möglicherweise aus diesem Einbruch, könnten aber auch bei anderer Gelegenheit entwendet worden sein. Die Ermittlungen dauern an. Der 40-jährige stark alkoholisierte rumänische Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.