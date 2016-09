Jünkerath: Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Foto: Polizei

Jünkerath. Am Freitag (22.07) kollidierte gegen 19.40 Uhr ein Radfahrer in Jünkerath in der Gewerkschaftsstraße frontal mit einem Pkw. Der 19-jährige Radfahrer hat nach bisherigen Ermittlungen beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen übersehen und wurde nach der Kollision über das Fahrzeug geschleudert. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Zur genauen Rekonstruktion des Verkehrsunfalles wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Gewerkschaftsstraße war hierfür ca. drei Stunden voll gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Prüm, Tel.: 06551-9420, zu melden.