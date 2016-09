Bitburg: Vor Kontrolle geflüchtet - Alkoholisiert unterwegs

Bitburg/Metterich. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer war am Freitag, 22.07.2016, 01.48 Uhr, in der Saarstraße in Bitburg unterwegs. Als er sich einer polizeilichen Kontrollstelle näherte und angehalten werden sollte entzog er sich der Kontrolle indem er wendete und mit steigender Geschwindigkeit in Richtung Trierer Straße flüchten wollte. Die Flucht war jedoch nur kurz und endete an der Einmündung zur Moselstraße. Dort hatte der Fahrer versucht einzuparken prallte dabei jedoch aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit gegen eine Mauer. Einer seiner Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Eine 23-jährige amerikanische Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 21.07.2016, 23.50 Uhr, innerhalb der Ortslage Metterich die Friedhofstraße in Richtung Bademer Straße. An der Einmündung zur Bademer Straße beabsichtigte sie diese geradeaus in die Dudeldorfer Straße zu überqueren. Im Einmündungsbereich stieß sie gegen die Fahrertür eines vorfahrtsberechtigten Pkws. Dadurch wurde dieser Pkw um 90° herumgeschleudert und kam in einer Hecke zum Stillstand. Die 61-jährige Fahrerin dieses Pkw wurde leicht verletzt und durch das DRK zur Untersuchung ins KH Bitburg gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000 Euro. Bei der 23-jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt und die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt.