Üxheim: Brand in einem Seminarzentrum

Üxheim. Am heutigen Freitag (22. Juli) kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Gebäudebrand auf dem außerhalb der Ortschaft gelegenen Anwesen des Beuerhofes in Üxheim. Der Brandausbruch erfolgte nach ersten Erkenntnissen in einem Seitenflügel des Gebäudekomplexes und dort im Bereich einer Sauna, welche allerdings seit längerem nicht mehr aktiv genutzt wurde. Der Brand wurde durch den Betreiber festgestellt. Bei dem Versuch erster Löschmaßnahmen wurde dieser dabei durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. An dem betroffenen Gebäudeteil entstand nach erster, ungesicherter Schätzung ein Schaden von ca. 100.000,- Euro. Das Hauptgebäude wurde bei dem Brandgeschehen sekundär durch Rauchgase beschädigt. Der Brand ist zur Zeit abgelöscht. Die Aufräumarbeiten und die Nachsuche nach Brandnestern dauern an. Die Ermittlungen an der Brandstelle zur Ursache erfolgen am kommenden Montag durch Beamte der Kriminalpolizei Wittlich.