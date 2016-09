Illegales Autorennen jetzt auch in Trier?

Foto: Polizei

Trier. Am Montagabend lieferten sich um 20:55 Uhr vier junge Fahrer im Alter von 22 bis 27 Jahren nach Angaben von Zeugen am Beginn der A 602 ein illegales Autorennen. Hierbei fuhren die Beteiligten mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen an der Lichtzeichenanlage am Ende der Zurmaiener Straße mit hohem Tempo in Richtung A 602 los. Anschließend, so die Zeugenaussagen, haben sich die jungen Fahrer wechselseitig überholt. Kurz nach der Auffahrt vom Verteilerkreis Nord verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Hierbei kollidiert er mit dem Pkw seines Freundes, der erneut zum Überholen angesetzt hatte. Dieses Fahrzeug schleuderte dann in die Mittelschutzplanke und walzte diese auf einer Länge von 65m nieder. Der Verursacher schleuderte in die Außenschutzplanke und kam dort zum Stehen. An der Außenschutzplanke entstand ein Schaden auf einer Länge von 30 Meter. Die beiden anderen beteiligten Fahrzeuge konnten rechtzeitig anhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahranfänger gehandelt hat. Er war erst seit elf Monaten im Besitz der Fahrerlaubnis. Die Schadensbilanz dieses Abends: Zwei schrottreife Pkw mit einem Gesamtschaden von 15.000 Euro und 95 Meter beschädigte Schutzplanken im Wert von 5000 Euro. Außerdem wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, ein Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Schweich, zwei Abschleppunternehmen sowie zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich. Da sich die Trümmerteile auf beide Richtungsfahrbahnen verteilten, musste für die Dauer von zwei Stunden jeweils eine Spur in jede Richtung gesperrt werden. Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Autorennen machen können, sich telefonisch zu melden unter der Telefonnummer 06502/91650 oder per Email unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!