Gilzem: Großbrand auf Hühnerfarm

Gilzem. Ein Raub der Flammen wurde am Sonntag das Stallgebäude einer Hühnerfarm in Gilzem. Das Feuer brach um die Mittagszeit aus bisher unbekannter Ursache in dem Betrieb aus und verbreitete sich sehr schnell. Rund 2.000 der insgesamt 5.000 Hühner wurden Opfer des Brandes. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus der Verbandsgemeinde Irrel, aus Bitburg und dem benachbarten luxemburgischen Echternach. Über die Schadenshöhe an dem relativ neuen Gebäude können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.