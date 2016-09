Birkenfeld: Fast zwei Kilo Marihuana und Haschisch sichergestellt

Symbolfoto

Kreis Birkenfeld. Nach Hinweisen aus der Studentenschaft durchsuchte die Kriminalpolizei im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach in den frühen Morgenstunden des 14. Juni mehrere Studentenwohnungen im Kreis Birkenfeld. Bei dem 28-jährigen Hauptverdächtigen, der im Verdacht stand, andere Studenten regelmäßig mit Betäubungsmittel zu versorgen, fanden die Beamten auf nur knapp 14 Quadratmetern zahlreiche Behältnisse mit Marihuana-Blüten sowie Haschischstücken vor. Der Beschuldigte war zudem gerade im Begriff, sich an einer Zucht von Cannabispflanzen in einer kleinen Indoor-Plantage neben der Küchenzeile zu versuchen. Die Sicherstellung von 9.975 Euro Bargeld dürfte den gewinnbringenden Handel mit den Betäubungsmitteln belegen. In der elterlichen Wohnung des Beschuldigten, die sich im Saarland befindet, lagerte der Beschuldigte ebenfalls Drogen sowie mehrere Waffen. Die eingesetzten Beamten der Kriminalinspektion Idar-Oberstein zogen insgesamt ca. 1.950 Gramm Marihuana und Haschisch aus dem Umlauf. Der Student wurde zwar zunächst auf freien Fuß gesetzt, er wird sich jedoch bald den Vorwürfen wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten müssen.