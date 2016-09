Trier: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad

Trier. Am Sonntag, 5 Juni, um 08:34 Uhr ereignete sich auf der A1, in der Gemarkung Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der aus dem Kreis Wittlich stammende 54-jährige Mann war alleine mit seiner Maschine in Richtung Koblenz unterwegs. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und übereinstimmenden Zeugenaussagen kam der Motorradfahrer, ohne eine Konfliktsituation mit anderen Verkehrsteilnehmern, auf gerader Strecke zu Fall. Zeugen hatten beobachtet, dass der Verunglückte bei nicht zu hoher Geschwindigkeit an seiner Kleidung gearbeitet hatte und dabei wohl die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Eine erste Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges erbrachte keine Anzeichen auf ein technisches Problem. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die A 1 für etwa 1 Stunde lang in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Schweich, der Rettungsdienst mit Notarzt von Ehrang und die Feuerwehr Schweich.