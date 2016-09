Köln: 46-Jähriger durch Schüsse verletzt - Täter flüchten in Ford mit Luxemburger Kennzeichen

Köln. Am Montagmorgen (9. Mai) ist ein Mann (46) in Köln-Porz-Wahn gegen 8.30 Uhr durch mehrere Schüsse verletzt worden. Die Täter flüchteten in einem silbernen Ford C-Max mit Luxemburger Kennzeichen.

Nach bisherigen Ermittlungen stand der 46-Jährige am Kofferraum seines Skodas auf dem Fasanenweg, als plötzlich ein silberner Ford C-Max von der Frankfurter Straße in den Fasanenweg einfuhr. Einer der Insassen schoss unvermittelt aus dem fahrenden Pkw auf den Geschädigten und verletzte diesen. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Bundesautobahn.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! in Verbindung zu setzen.