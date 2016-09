Bernkastel-Kues: Polizei sucht 68-jährige Vermisste

Bernkastel-Kues. Zur Zeit (9. Mai) ist die Polizei Bernkastel-Kues in eine aktuelle Vermisstensuche eingebunden. Gesucht wird eine 68-jährige Frau aus dem Saarland, die zusammen mit einer Gruppe ein Weingut auf dem Kröver Berg in Kröv besuchte. Die Abwesenheit der Frau fiel der Gesellschaft gegen 13 Uhr am heutigen Montag auf. Eine sich unmittelbar anschließende Suche blieb erfolglos. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber soll im Verlauf des Tages die Suche aus der Luft unterstützen.

Von der Vermissten liegt folgende Beschreibung vor: Weiblich, ca. 160cm groß, hat blondes kurzes Haar mit braunen Strähnen, ist bekleidet mit blauen Sportschuhen, schwarzer Hose, schwarzem Top und grauer Bluse. Hinweise auf den Verbleib/Aufenthalt der Vermissten bitte an die Polizei Bernkastel-Kues unter Telefon 06531/ 9527-0 richten.