Bundespolizei Prüm verhaftet Rumänen

Symbolfoto

Prüm. Am Samstagabend gegen 22 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei Prüm einen Pkw mit rumänischen Kennzeichen auf der Bundesautobahn A60. Zuvor überquerte das Fahrzeug die deutsch-belgische Grenze. Als die Fahnder die Personalien der Insassen überprüften, stellte sich heraus, dass ein Mitfahrer von der rumänischen Polizei mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde in seiner Heimat wegen Einbruchsdiebstahl zu 26 Monaten Gefängnis verurteilt. Der Gesuchte wurde am Folgetag beim zuständigen Amtsgericht Trier vorgeführt und anschließend mit dem Ziel der Auslieferung nach Rumänien in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht.