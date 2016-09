Stadt und Polizeipräsidium Trier ehren mutige Bürger

Das Foto zeigt v.l. Polizeipräsident Lothar Schömann, Marie Irene Hinger, Carsten Pfennig, Walter Krumscheid, Carl Koch, Katharina Steinmann, Dominik Quary, Wolfgang Marbach, Kerstin Wacht, Oberbürgermeister Wolfram Leibe

Trier. Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Polizeipräsident Lothar Schömann ehrten Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und der Region Trier und Neuwied, die sich besonders für Menschen in Notsituationen eingesetzt oder der Polizei dabei geholfen hatten, Straftaten aufzuklären und Tatverdächtige festzunehmen. Acht Frauen und Männer nahmen den "Preis für Zivilcourage" bei einer Feierstunde im Trierer Rathaus persönlich in Empfang.Sie haben Menschen aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet, die Polizei auf die Spur von Straftätern geführt oder sich einfach um Menschen in Notsituationen gekümmert. Acht Männer und Frauen haben sich durch ihr Handeln, teilweise ohne Rücksicht auf Gefahren für sich selbst, couragiert für ihre Mitmenschen eingesetzt. "Was sie getan haben, ist nicht immer selbstverständlich," sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe, "ihr Beispiel gebendes Verhalten ist es wert, gewürdigt zu werden." Auch Polizeipräsident Lothar Schömann lobte das couragierte Verhalten der Geehrten: "Sie haben nicht weggesehen und mit ihrem Verhalten Opfern von Straftaten geholfen."Den Preis für Zivilcourage erhielt: Marie Irene Marguerite Hinger, Burbach (VG Bitburg-Land): In der Nacht zum 1. Mai 2015 ereignete sich auf der L 32 bei Balesfeld/VG Bitburger Land ein Verkehrsunfall, bei dem der 88-jährige französische Fahrer verstarb. Frau Hinger, die sehr gut französisch spricht, kümmerte sich um die 83-jährige Ehefrau. Und das nicht nur an der Unfallstelle sondern auch während des mehrtägigen stationären Aufenthaltes der Frau im Krankenhaus. Darüber hinaus stellte sich Frau Hinger der Polizei als Dolmetscherin zur Verfügung.Weitere Preisträger waren Walter Krumscheid, Neuwied, Carsten Pfennig, Trier, Carl Koch, Trier, Katharina Steinmann, Trier, Dominik Quary, Wolfgang Marbach, Morbach und Kerstin Wacht, Konz.