Schwerer Verkehrsunfall bei Faid

Faid/Büchel. Vier schwer verletzte Menschen und fünf total beschädigte Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 259 zwischen Faid und Büchel. Um 06.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Norddeutschland von Faid in Richtung Büchel. Kurz hinter Faid überholte er einen Lastwagen und es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Frau aus Mayen. Der Fahrer aus Nordddeutschland und die 23-jährige Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden mit Hubschraubern in Unfallkrankenhäuser verbracht. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. In der Folge kam es zu einem weiteren Unfall. Ein 31-jähriger Mann aus Kelberg, der in Richtung Büchel fuhr stieß gegen einen vor ihm fahrenden Pkw, der an der Unfallstelle bremste. Dieser Pkw wurde auf einen vor ihm wartenden Pkw geschoben. In dem dritten Fahrzeug wurde der 27-jährige Fahrer aus Stolberg/NRW ebenfalls schwer verletzt. Die Fahrbahn war mehrere Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren dort zwei Rettungshubschrauber des ADAC, das DRK, Notarzt, die Feuerwehren aus Cochem, Cochem-Brauheck und Faid, und die Straßenmeisterei Cochem im Einsatz.