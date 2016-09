Hermeskeil/Schöndorf: Nach Einbruch in Sparkasse - mit Fahndungsfoto auf Tätersuche

Hermeskeil/Schöndorf. Trotz umfangreicher Ermittlungen ist es der Kripo noch nicht gelungen, den Einbruch in die Schöndorfer Sparkasse aufzuklären.

Wie bereits berichtet, waren Unbekannte über das Fastnachtwochenende gewaltsam in die Geschäftsstelle der Sparkasse Trier eingedrungen. Nach der Auswertung einer Videoaufzeichnung gehen die Ermittler von zwei Tätern aus, die in der Nacht zum 9. Februar 2016 den Einbruch verübt haben. Hierbei wurde ein Einbrecher von einer Raumüberwachungskamera erfasst. Die Ermittler fragen: "Wer kennt diese Person?" Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder per Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! entgegen.