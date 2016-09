Polizeiwache Gerolstein bekommt neues Führungstandem

Foto: Polizei

Gerolstein. Der stellvertretende Polizeipräsident, Leitender Polizeidirektor Franz-Dieter Ankner, führte den neuen Leiter der Polizeiwache Gerolstein, Polizeihauptkommissar Thomas Pauls, im Rahmen einer Feierstunde am vergangenen Donnerstag, 3. März, im Rathaus in sein Amt ein. Ab dem 1. April wird die Dienststelle mit Polizeihauptkommissar Frank Kerner auch einen neuen stellvertretenden Leiter haben.Nachdem der bisherige Wacheleiter, Erster Polizeihauptkommissar Wilhelm Hoffmann, am 31. Januar in den Ruhestand eingetreten war, wird nun dessen bisheriger Vertreter, Polizeihauptkommissar Thomas Pauls, mit der Leitung der Dienststelle, die zur Polizeiinspektion Daun gehört, beauftragt. Der in Birresborn lebende Pauls ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Seinen Polizeidienst begann der 57-Jährige am 2. Januar 1975 bei der Bereitschaftspolizei des Landes Rheinland-Pfalz in Wittlich Wengerohr. Nach seinem Wechsel in den gehobenen Polizeidienst 1993 verrichtete er seinen Dienst zunächst als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Daun. Von dort aus übernahm er ab 2004 die kommissarische Abwesenheitsvertretung des Wacheleiters in Gerolstein. Seit 2009 ist er offiziell mit der Abwesenheitsvertretung des Wacheleiters betraut, so dass die Leitung der Dienststelle nun wieder in erfahrene Hände gelegt wird.Polizeihauptkommissar Frank Kerner, der zukünftige Vertreter des Wacheleiters, wurde am 2. August 1982 bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr eingestellt. Der verheiratete Vater von drei Kindern verrichtete nach seiner Ausbildung zunächst Dienst in der Bereitschaftspolizei. Über Verwendungen beim Polizeipräsidium Koblenz kam er, nachdem auch er 1996 den Laufbahnwechsel in den gehobenen Polizeidienst vollzog, ein erstes Mal zur Polizeiwache Gerolstein. Schon von 2000 bis 2003 war er deren stellvertretender Leiter, bis er zur Polizeiinspektion Prüm wechselte. Hier war er zuletzt Dienstgruppenleiter. Der 50-jährige Kerner ist ein ebenso erfahrener Kenner der Menschen und der Gepflogenheiten in der Eifel, der schon seit vielen Jahren in Gerolstein wohnt.Im Rahmen der Feierstunde im Gerolsteiner Rathaus begrüßte auch Bürgermeister Matthias Pauly das neue Führungstandem. Er betonte die seit Jahren gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Polizei.Das Foto zeigt: Bürgermeister Friedhelm Bongartz, Verbandsbürgermeister Matthias Pauly, Erster Polizeihauptkommissar Alfred Haas (Leiter der Polizeiinspektion Daun), Polizeihauptkommissar Thomas Pauls, Polizeihauptkommissar Frank Kerner, Leitender Polizeidirektor Franz-Dieter Ankner, Polizeidirektor Otto Herrig (Leiter der Polizeidirektion Wittlich)