Waxweiler: Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte - Zeugen gesucht!

Waxweiler. Schwerste Verletzungen erlitt eine 23-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 07:05 Uhr, auf der L12 zwischen Waxweiler und Lünebach. In einer Kurve ca. 700 Meter vor der Einmündung nach Kinzenburg kam ihr vermutlich ein anderes Fahrzeug auf ihrer Spur entgegen. Sie musste ausweichen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Die Frau wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Waxweiler mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Waxweiler und Arzfeld, der Rettungsdienst aus Arzfeld und Prüm sowie die Straßenmeisterei und Polizei Prüm. Die Strecke war für 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zu Fahrzeugen machen können, die zu o.g. Zeitpunkt die Strecke befahren haben, sich bei der Polizei in Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.