Rommersheim: Einbrecher hebeln Tür auf

Rommersheim. Während sich die Geschädigte im separat genutzten Erdgeschoss des Anwesens in der Ellwerather Straße in Rommersheim aufhielt, hörte sie am Mittwoch, 24. Februar, gegen 9.35 Uhr Schritte aus ihrer Wohnung. In ihrer Wohnung, die sich im 1. Obergeschoss befindet und über eine Außentreppe zu erreichen ist, sollte zu diesem Zeitpunkt jedoch niemand sein. Die Betroffene verständigte sofort die Polizei, die auch kurze Zeit später vor Ort war. Die Einbrecher, die die Haustür zur Wohnung aufgehebelt hatten, waren nicht mehr im Haus. Ob sie etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zum o.g. Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Ellwerather Straße oder der Umgebung gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2332 bzw. -2290 oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .