Überwiegend friedliche Feiern an Weiberdonnerstag

Polizeipräsidium Trier. Überwiegend positiv gestalteten sich die Feiern zu Weiberdonnerstag im Bereich des Polizeipräsidiums Trier. Aber auch einige Übergriffe auf Frauen sowie weitere Straftaten verzeichnet die Polizei. In vielen Orten im Bereich des Polizeipräsidiums Trier feierten Fastnachtsjecken am gestrigen Tag, 4. Februar, Weiberdonnerstag. Der Großteil davon verlief friedlich. Mehrere Hundert Polizeibeamte waren für die Sicherheit der Jecken im Dienst. Neben vielen präventiven Maßnahmen wie Identitätsfeststellungen oder Alkohol- und Jugendschutzkontrollen mussten die eingesetzten Polizeikräfte jedoch auch wegen einiger Straftaten einschreiten. So meldeten in Veldenz mehrere Mädchen und junge Erwachsene, von fünf jungen Männern bedrängt und geschlagen worden zu sein. Drei der fünf Tatverdächtigen aus Afghanistan ermittelten die Polizeibeamten bereits. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Aber auch wegen mehrere Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Eigentumsdelikten schritten die Polizisten ein. Insgesamt nahmen die Polizeibeamten 18 Personen in Gewahrsam.