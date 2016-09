Reuth/Prüm: Audi mit Diebesgut sichergestellt

Reuth/Prüm. Eine Streife der Polizei Prüm bemerkte heute Nacht gegen 3.00 Uhr auf der B 51 von Reuth in Richtung Stadtkyll fahrend einen schwarzen Audi A6 mit tschechischen Kennzeichen, der im Überholverbot einen vorausfahrenden Pkw überholte. Die Polizeistreife schaltet das Blaulicht ein und setzt dazu an, den Audifahrer anzuhalten. Dieser verringert seinen Abstand zu dem zuvor überholten Fahrzeug, so dass die Beamten sich mit dem Streifenwagen nicht zwischen die Fahrzeuge setzten konnte.

Während die Polizeistreife vor den beiden Fahrzeuge fuhr, bremste der Audifahrer den Pkw bis zum Stillstand. Bevor sich die Beamten dem Fahrzeug endgültig nähern konnten, floh der Audifahrer.

Im Audi finden sich fünf große Plastiksäcke mit originalverpackten Zigarettenstangen und -schachteln sowie Einbruchwerkzeug in Form von zwei Hebeleisen. Die sofort eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung eines Hubschraubers verlief negativ.

Heute morgen meldet dann kurz vor 6.00 Uhr Uhr der Betreiber der Total-Tankstelle in der Ritzstraße in Prüm, dass in die Tankstelle eingebrochen wurde. Die Eingangstür war aufgehebelt und aus dem Verkaufsraum wurden Zigarettenstangen und Schachteln gestohlen. Eine Verbindung zwischen dem Einbruch und dem sichergestellten Audi ist noch nicht gesichert, aber anzunehmen. Das an dem Audi befindliche Kennzeichen ist nicht als gestohlen registriert. Weitere Erkenntnisse zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen wahrgenommen haben, werden gebeten, diese der Polizei mitzuteilen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571/9500-0, oder auch an die Polizeiinspektion Prüm, Tel. 06551/942-0.