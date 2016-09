Prüm: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Foto: Polizei

Prüm. Drei Verletzte, davon zwei schwer, forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag (28. Januar) im Kreuzungsbereich der B265 und L23 zwischen Olzheim und Prüm. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 72-jährigen Beifahrerin, beide aus der VG Oberen Kyll, die L23 aus Richtung Olzheim kommend und wollte an der Einmündung B265 nach links in Richtung Prüm fahren. Ein ebenfalls aus der VG Oberen Kyll stammender 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B265 aus Richtung Prüm kommend in Richtung Losheim. Zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es, als der 79-jährige Fahrer den aus Richtung Prüm kommenden Pkw übersah und dessen Vorfahrt mißachtete. Der 79-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwerverletzt ins Krankenhaus Prüm eingeliefert. Der 18-jährige Fahrer wurde leichtverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.