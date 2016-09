Trier/Region: Sexuell motivierter Übergriff in der Silvesternacht

Trier/Region. Hinweise auf sexuell motivierte Übergriffe in der Silvesternacht, die dem Bürgermeister eines Ortes in der Verbandsgemeinde Trier-Land zugetragen wurden, nahm dieser - offenbar sensibilisiert durch die Kölner Ereignisse - zum Anlass, die Polizeiinspektion Schweich zu informieren.

Die daraufhin aufgenommenen umfangreichen Ermittlungen der PI Schweich zur Verifizierung der Vorwürfe führten zur Feststellung von Zeugen und zwischenzeitlich mindestens drei Geschädigten Mädchen und Frauen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ereignete sich der angezeigte Vorfall anlässlich einer Silvesterfete in einem Ort der Verbandsgemeinde Trier-Land. Zu fortgesetzter Stunde teilte eine minderjährige Teilnehmerin einem für die Veranstaltung mitverantwortlichen Zeugen mit, dass ein ebenfalls anwesender Gast sie sexuell belästigt habe. Der Mann hätte sie "begrapscht", indem er ihr an den Po gefasst habe. Im weiteren Verlauf des Abends hätten sich zwei weitere derart geschädigte 16- und 18-Jährige an den Zeugen gewandt. Daraufhin habe dieser den Mann aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen. Dieser Aufforderung sei der Betreffende auch zunächst nachgekommen, kurz darauf aber erneut im Festsaal erschienen. Erst nach der wiederholten Wegweisung verließ der Täter die Veranstaltung endgültig. Die ermittlungsintensiven Recherchen der Polizei führten zu einem tatverdächtigen iranischen Asylbegehrenden, der seinen Wohnsitz ebenfalls in der Verbandsgemeinde Trier-Land hat. Die Beamten konnten diesen zeitnah zweifelsfrei identifizieren und den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Die Ermittlungen bei den Geschädigten ergaben, dass insgesamt vier sexuell motivierte Übergriffe gegen Frauen stattfanden. Die weiteren Ermittlungen gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen hat das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Trier übernommen , die zurzeit noch andauern.