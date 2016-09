Wer kennt diesen Mann? - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Foto: Bundespolizei

Trier-Schweich-Wittlich. Die Bundespolizeiinspektion Trier ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung und wendet sich mit der Frage an die Öffentlichkeit: Wer kennt den Mann auf diesem Foto?Am 17. Oktober 2015, zwischen 20.40 - 20.45 Uhr, wurde der Zugbegleiter des Regionalexpress 4133, auf der Fahrt von Trier Hauptbahnhof nach Koblenz Hauptbahnhof, während der Fahrscheinkontrolle und kurz vor dem Halt am Bahnhof Schweich, durch eine bisher unbekannte männliche Person mit Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt.Ein Mitreisender kam dem Schaffner zu Hilfe und konnte so weitere Angriffe abwehren. Der Täter verließ den Zug in Schweich. Die Tathandlung wurde von der im Zug installierten Videokamera aufgezeichnet. Das Foto zeigt den Täter. Der könnte sich nach wie vor im Raum Trier, Schweich oder Wittlich aufhalten oder wohnen.Der Gesuchte ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat schwarze Haare, eine schlanke, sportliche Figur, trug bei der Tat dunkle Kleidung und sprach Hochdeutsch mit ausländischem Akzent.Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter Telefon 0651 43 678 0 entgegen.